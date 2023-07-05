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Коммерсантъ FM
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«Нервный фон почему-то сохраняется»

Дмитрий Дризе — о встрече Владимира Путина и Михаила Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о состоянии экономики. Глава правительства получил аудиенцию у главы государства в неурочное время с 4 на 5 июля. В среду пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждались ли в ходе разговора некие кадровые решения. Как бы то ни было, по словам премьер-министра, рост ВВП страны по итогам года превысит 2% — ничего критичного в экономике ожидать не стоит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль создал интригу.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Интересный и насыщенный рабочий день случился у президента России 4 июля. И не только у него, но и у федеральных министров, председателя правительства. Равно как и у многочисленных наблюдателей, в том числе рыночных аналитиков. Сложно даже припомнить, когда такое было.

Итак, обо всем по порядку. Владимир Путин принял в Кремле 8-летнюю Раисат Акипову. Она родом из дагестанского Дербента. Трогательную предысторию напоминать не будем — остановимся на политико-экономических последствиях данного события. Вместе со счастливой Раисат президент позвонил по спецсвязи Михаилу Мишустину.

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Путин завершил разговор с председателем правительства фразой следующего содержания: «До встречи, мы увидимся сегодня. Я позвоню, как гости уедут, я сразу свяжусь с вами. И сразу подъезжайте». Время было уже позднее, то есть встреча должна была состояться ближе к ночи. Так, собственно, и произошло.

Не секрет, что в России есть определенные традиции, также принято проводить определенные исторические параллели. Действительно, в это время суток на протяжении многих лет принимались разные решения. Тем более президент и премьер не так часто встречаются лично — с глазу на глаз.

Более того, их общение ранее не анонсировалось, информационные агентства передали соответствующую новость с пометкой «молния». Так что у многих наблюдателей возникли на этот счет определенные подозрения, мол, что-то явно готовится. Тем более что власть наша любит подобные сенсации, чего уж там скрывать.

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Тем не менее ничего такого не произошло. По крайней мере, по информации на сегодняшний день. Мишустин доложил об экономической ситуации в стране. Она, естественно, весьма благоприятная, да что уж там говорить — хорошая. Идет процесс восстановления вопреки санкциям и так далее и тому подобное. Иными словами, если бы не время суток, ничего сенсационного.

На следующий день пресс-секретарю Дмитрию Пескову задали вопрос, обсуждались ли кадровые решения. Он ответил, что не обсуждались. Да, именно об этом многие и подумали.

Что касается экономики, может быть, все и хорошо, только вот рубль почему-то падает, и это совсем не повод для радости.

Кроме того, вновь звучит слово «секвестр». Пока неофициально, но это достаточно показательно. Ну и, наконец, если было желание кого-то успокоить, то эффект получился прямо противоположный. Даже можно сделать вывод, что все это действо было разыграно умышленно, чтобы кто-то или испугался, или же предпринял некие шаги, как это говорится, выдавая себя.

Но мы не будем залезать в эти дебри и заниматься предсказаниями и гаданиями. Хотя, кажется, повод задуматься какой-никакой есть. Может быть, начальство не те слова подбирает или методы устарели. Или же политтехнологи где-то перемудрили. Нервный фон почему-то сохраняется. И ведь найдется иной паникер, который не поверит, что все у нас хорошо и экономика уверенными темпами восстанавливается. То есть, может, так оно и есть — только на низовом уровне почему-то не всегда ощущается.

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