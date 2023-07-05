«Нервный фон почему-то сохраняется»

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о состоянии экономики. Глава правительства получил аудиенцию у главы государства в неурочное время с 4 на 5 июля. В среду пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждались ли в ходе разговора некие кадровые решения. Как бы то ни было, по словам премьер-министра, рост ВВП страны по итогам года превысит 2% — ничего критичного в экономике ожидать не стоит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль создал интригу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Интересный и насыщенный рабочий день случился у президента России 4 июля. И не только у него, но и у федеральных министров, председателя правительства. Равно как и у многочисленных наблюдателей, в том числе рыночных аналитиков. Сложно даже припомнить, когда такое было.

Итак, обо всем по порядку. Владимир Путин принял в Кремле 8-летнюю Раисат Акипову. Она родом из дагестанского Дербента. Трогательную предысторию напоминать не будем — остановимся на политико-экономических последствиях данного события. Вместе со счастливой Раисат президент позвонил по спецсвязи Михаилу Мишустину.

Путин завершил разговор с председателем правительства фразой следующего содержания: «До встречи, мы увидимся сегодня. Я позвоню, как гости уедут, я сразу свяжусь с вами. И сразу подъезжайте». Время было уже позднее, то есть встреча должна была состояться ближе к ночи. Так, собственно, и произошло.

Не секрет, что в России есть определенные традиции, также принято проводить определенные исторические параллели. Действительно, в это время суток на протяжении многих лет принимались разные решения. Тем более президент и премьер не так часто встречаются лично — с глазу на глаз.

Более того, их общение ранее не анонсировалось, информационные агентства передали соответствующую новость с пометкой «молния». Так что у многих наблюдателей возникли на этот счет определенные подозрения, мол, что-то явно готовится. Тем более что власть наша любит подобные сенсации, чего уж там скрывать.

Тем не менее ничего такого не произошло. По крайней мере, по информации на сегодняшний день. Мишустин доложил об экономической ситуации в стране. Она, естественно, весьма благоприятная, да что уж там говорить — хорошая. Идет процесс восстановления вопреки санкциям и так далее и тому подобное. Иными словами, если бы не время суток, ничего сенсационного.

На следующий день пресс-секретарю Дмитрию Пескову задали вопрос, обсуждались ли кадровые решения. Он ответил, что не обсуждались. Да, именно об этом многие и подумали.

Что касается экономики, может быть, все и хорошо, только вот рубль почему-то падает, и это совсем не повод для радости.

Кроме того, вновь звучит слово «секвестр». Пока неофициально, но это достаточно показательно. Ну и, наконец, если было желание кого-то успокоить, то эффект получился прямо противоположный. Даже можно сделать вывод, что все это действо было разыграно умышленно, чтобы кто-то или испугался, или же предпринял некие шаги, как это говорится, выдавая себя.

Но мы не будем залезать в эти дебри и заниматься предсказаниями и гаданиями. Хотя, кажется, повод задуматься какой-никакой есть. Может быть, начальство не те слова подбирает или методы устарели. Или же политтехнологи где-то перемудрили. Нервный фон почему-то сохраняется. И ведь найдется иной паникер, который не поверит, что все у нас хорошо и экономика уверенными темпами восстанавливается. То есть, может, так оно и есть — только на низовом уровне почему-то не всегда ощущается.

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