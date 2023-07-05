Volkswagen обновил кроссовер T-Cross

Компания Volkswagen обновила компактный кроссовер T-Cross, который выйдет на рынок в 2024 году.

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Визуально рестайлинговый вариант модели отличается новыми бамперами, переработанной решеткой радиатора, а также изменился световой рисунок оптики. В салоне изменения свелись к улучшению материалов отделки и переоформлению передней панели — панель приборов теперь цифровая в базовых версиях, а тачскрин мультимедиа вынесен в отдельный блок.

Технически T-Cross не изменился. Переднеприводный кроссовер сохранил три бензиновых турбомотора — 95- и 115-сильный 1.0 TSI и 150-сильный 1.5 TSI — которые сочетаются с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробками передач.

В Европе продажи обновленного Volkswagen T-Cross стартуют в начале 2024 года. Стоимость кроссовера будет названа осенью текущего года.

Максим Вершинин

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