Умер глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин

Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин скончался в Петербурге на 77-м году жизни 5 июля. Об этом корреспонденту «Ъ-СПБ» сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Причины смерти главы ЛФП не уточняются, дата прощания и похорон будет определена позже. По информации ряда СМИ, в последнее время господин Дербин находился в больнице.

Владимир Дербин возглавлял Ленинградскую федерацию профсоюзов с 2005 года. До этого он много лет работал в администрации Санкт-Петербурга, а еще раньше — в руководстве обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

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