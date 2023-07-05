Умер глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин

Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин скончался в Петербурге на 77-м году жизни 5 июля. Об этом корреспонденту «Ъ-СПБ» сообщили в пресс-службе организации.
Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Причины смерти главы ЛФП не уточняются, дата прощания и похорон будет определена позже. По информации ряда СМИ, в последнее время господин Дербин находился в больнице.
Владимир Дербин возглавлял Ленинградскую федерацию профсоюзов с 2005 года. До этого он много лет работал в администрации Санкт-Петербурга, а еще раньше — в руководстве обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.