Оптовая торговля в Нижегородской области выросла на 20% за год

В мае оборот оптовой торговли в Нижегородской области увеличился на 20,2% за год и составил 225,5 млрд руб., по данным Нижегородстата. Положительная динамика отмечается на фоне падения в прошлом году, когда оборот уменьшился на 10,4% к маю 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост продемонстрировала и розничная торговля: в мае 2023 года оборот составил 87,6 млрд руб., увеличившись за год на 11,5%. Из них на продукты, напитки и сигареты пришлось 48,3%, на непродовольственные товары — 51,7%.

Всего в январе-мае оборот розничной торговли достиг 417,3 млрд руб. (+2,8%). Потребление увеличилось благодаря росту реальной заработной платы и объемов кредитования, написал заместитель губернатора Егор Поляков в Telegram-канале.

Елена Ковалева