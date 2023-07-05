Почти 850 саратовских семей получили региональный маткапитал с начала года

В Саратовской области региональный материнский капитал получили 844 семьи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

Размер выплаты составляет 120,1 тыс. руб. Претендовать на неё могут жители региона, которые родили или усыновили третьего и последующего ребенка после 1 января 2012 года.

Чиновники напомнили, что средства можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также газификацию жилья.

По данным чиновников, всего в регионе мерой поддержки воспользовались уже 12,7 тыс. семей.

Никита Маркелов