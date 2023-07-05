Администрация Анапы призвала отдыхающих не верить сообщениям о переполненных пляжах

Мэрия города-курорта Анапы опровергла сообщения соцсетей о том, что на городских пляжах практически закончились места. Сообщения в соцсетях сопровождаются фотографиями пляжных территорий с большим количеством курортников.

В мэрии «Ъ-Юг» пояснили, что на каких-то пляжах, особенно в центре города-курорта, концентрация отдыхающих действительно велика, где-то людей меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. «В Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей, это самые протяженные пляжные территории на Черноморском побережье. Места хватит всем»,– пояснили «Ъ-Юг» в пресс-службе городской администрации.

Анна Перова, Краснодар