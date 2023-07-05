В Ростове найден мертвым общественный активист Андрей Кудрявцев

Тело 39-летнего таганрогского общественного активиста Андрей Кудрявцева было найдено в районе Северного водохранилища в Ростова-на-Дону, сообщает Donnews.ru со ссылкой на депутата городской думы Таганрога Ларису Овсиенко.

Отмечается, что обстоятельства гибели мужчины пока только устанавливаются. По информации источников в силовых структурах, у погибшего обнаружили травму головы. Следственный комитет ведет проверку по факту происшествия.

Андрей Кудрявцев был известен как общественник и политик. Он устраивал акцию «Осиновые крылья» в Таганроге и принимал участие в выборах в городскую думу в 2014 и 2018 годах. Являлся помощником депутата Законодательного собрания Ростовской области и пресс-секретарём городского отделения партии «Справедливая Россия». В последние годы Андрей Кудрявцев жил в Ростове.

Анастасия Назарова