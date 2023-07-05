Траты нижегородцев на ремонт и строительство жилья выросли на 42%

Рынок платных услуг в Нижегородской области за год вырос на 3,1% (с учетом инфляции) и достиг 107,56 млрд руб. в январе-мае. Около половины этих средств пришлось на оплату жилищно-коммунальных услуг и связи. Данные опубликовал Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На долю бытовых услуг пришлось 11,6% в общем объеме, или 12,5 млрд руб. Заметнее всего нижегородцы увеличили расходы на строительство и ремонт жилья – рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 41,9%, траты достигли 1,7 млрд руб.

Традиционно самые большие расходы по оплате бытовых услуг нижегородцев — техобслуживание и ремонт транспорта (4,4 млрд руб.) и услуги парикмахерских (3 млрд руб.).

Анастасия Еремина