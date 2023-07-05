Пензенское УФАС оштрафовало Альфа-банк за рекламные звонки

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пензенской области оштрафовало АО «Альфа-банк» за звонки гражданам с рекламным содержанием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным антимонопольщиков, звонки с рассказами о банковских продуктах поступали абонентам, которые не соглашались на получение рекламы.

Отмечается, что заявитель, чья жалоба легла в основу проверки, также не давал согласия на рекламу сотовому оператору или иным лицам.

«Комиссия Пензенского УФАС России признала рекламу услуг банка противоречащей требованиям ч. 1 ст. 18 ФЗ "О рекламе"»,— сообщили в службе.

Управление вынесло Альфа-банку постановление, признало финансовую структуру ответственной в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение закона о рекламе) и назначило штраф 250 тыс. руб.

Никита Маркелов, Саратов