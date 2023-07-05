«Астория» приглашает на винтажный маркет

9 июля петербургский отель «Астория» открывает летний Astoria Vintage & Home Market, который в пятый раз пройдет в Зимнем саду и Бальном зале. В рамках мероприятия в исторических залах отеля можно будет найти изделия из фарфора, столовые приборы, французский хрусталь, часы и украшения, шелковые платки, книги по искусству и моде, парфюмерные свечи. Среди участников — Galerie46, проект LAVR, Homies foot wear, Art de la table, GraceVintage, Nadinbant, Villeroy & Boch.

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На маркете запланирована и образовательная программа с лекциями про традиции дачного отдыха, о значении кабинетов редкостей, про жизнь приморских поселков Келломяки (Комарово) и Куоккала (Репино), про историю костюма. Вход на маркет бесплатный, а для постояльцев отеля предусмотрены особые условия на проживание и на посещение мероприятия.