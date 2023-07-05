Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Безнадежные живописцы», экслибрисы и коллекция Карпова

Новый сезон в «Главном проспекте»

Международный центр искусств «Главный проспект» 5 июля открыл новый сезон. Новые выставки — в фотогалерее «Ъ-Урал».

Предыдущая фотография
Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов

Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ

В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 19

Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...