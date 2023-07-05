«Безнадежные живописцы», экслибрисы и коллекция Карпова

Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге