Куйвашев: за счет «Иннопрома» Свердловская область привлекла свыше 540 млрд рублей инвестиций

По предварительным данным, Свердловская область за счет проведения международной промышленной выставки «Иннопром» привлекла свыше 540 млрд руб. в виде инвестиций. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на встрече с руководителями СМИ накануне проведения «Иннопрома-2023». «Это только прямой экономический эффект от соглашений. Есть еще мгновенный эффект — поддержка и развитие гостиниц, ресторанов, сферы обслуживания»,— добавил он. По его словам, в России нет больше такой крупной площадки, где обсуждаются тенденции развития промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы видим как проведение знаковых, крупных мероприятий отражается на развитии города, качестве жизни. Сейчас выставочный центр принимает огромное количество выставок. Екатеринбург — состоявшаяся площадка для проведения различных мероприятий. Здесь очень удобная транспортная логистика»,— подчеркнул губернатор Куйвашев.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В текущем году она пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Главная тема — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер — Белоруссия. В 2022 году выставку посетили более 36 тыс. человек.

Артем Путилов

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