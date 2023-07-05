В Каменск-Уральский на «Космодень» приедет космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков с коллегами из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина приедет 15 июля в Каменск-Уральский, где в рамках Дня города пройдет пятый юбилейный фестиваль «Космодень». Об этом рассказала на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

«Они привезут с собой мобильные тренажеры, на которых гости фестиваля смогут почувствовать себя настоящими космонавтами. Это тренажер ручной стыковки ТПК "Союз-ТМА" и тренажер "ВИН" для решения задач в области исследования земли из космоса»,— отметила Эльмира Туканова. По ее словам, директор детского клуба космонавтики имени Юрия Гагарина Никита Попов прочитает лекцию о том, что такое космос.

«Космодень» — серия научно-популярных мероприятий, объединенных темой космоса. Фестиваль посвящен памяти советского космонавта Павла Беляева, детство и юность которого прошли в Каменске-Уральском. Основные мероприятия пройдут в парке «Космос».

Алена Бормотова

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