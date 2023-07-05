В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело о похищении и продаже детей

Прокуратура направила в Красносулинский районный суд уголовное дело в отношении двух уроженцев города Шахты, похищавших детей в Ростовской области для последующей перепродажи, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2021 года жители Шахт Николай Михай и Татьяна Лобазанова вступили в преступный сговор для похищения и продажи несовершеннолетних. Подельниками похитителей также выступали Вячеслав и Светлана Болосо, Рамона Ристо.

Злоумышленники приходили многодетные цыганские семьи с низким достатком, представляясь служащими органов опеки. Они обманом убеждали матерей передать им детей в связи с ненадлежащими условиями проживания. Участникам сговора удалось похитить троих детей: 10-месячного, трехлетнего и семилетнего мальчиков. Они были переправлены и проданы цыганским семьям в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. Детей удалось вернуть в родные семьи после расследования.

Подозреваемым в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по п. «а, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также трем жителям Свердловской и Ульяновской областей предъявлены обвинения по п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Сейчас материалы уголовного дела на рассмотрении у судьи. Дата предварительного заседания будет назначена позднее.

Анастасия Назарова