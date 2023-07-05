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обновлено 17:13

Строительство школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске на завершающем этапе

В столице Удмуртии работы по строительству школы в микрорайоне «Столичный» вышли на заключительный этап. В настоящее время подрядчик монтирует оборудование, выполняет отделочные работы и занимается благоустройством прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации города.

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Фото: пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР

Фото: пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР

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Фото: пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР

Фото: пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР

Спортивная зона объекта пополнится площадками для подвижных игр, в том числе настольного тенниса, стритбола, волейбола и баскетбола, а также тренажерами, прогулочной тропой и беговыми дорожками. Для занятий по биологии организуют лабораторию под открытым небом.

Отмечается, что новая школа станет вторым корпусом Столичного лицея имени Кунгурцева и поможет разгрузить соседние школы. Трехэтажное здание вместит 825 учеников.

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