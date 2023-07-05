На Урале прокуратура начала проверку из-за издевательств над ребенком в детском лагере

Прокуратура Тугулымского района начала проверку в детском лагере «Гурино», где подростки издевались над девятилетним мальчиком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, ребенок был на первой смене в лагере в июне. В этот период подростки в возрасте от 11 до 15 лет систематически его избивали, рисовали на его теле надписи и рисунки.

Сотрудники ведомства в ходе проверки дадут оценку действиям сотрудников лагеря на предмет надлежащего исполнения своих должностных обязанностей. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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