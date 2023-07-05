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Наталья Украинская, сбившая насмерть мать с ребенком в Москве, приговорена к 9 годам

Тушинский суд Москва приговорил к девяти годам колонии общего режима 38-летнюю Наталью Украинскую по делу о гибели матери и ребенка в ДТП в ноябре 2022 года. Гособвинение просило назначить Украинской девять с половиной лет колонии.

Наталья Украинская

Наталья Украинская

Фото: АГН «Москва»

Наталья Украинская

Фото: АГН «Москва»

Украинская признана виновной в нарушении управления автомобилем — п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Помимо лишения свободы ей запрещено управлять транспортным средством в течение двух лет и десяти месяцев, сообщает прокуратура Москвы (при этом пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщает, что Украинской запрещено управлять автомобилем на срок два года и шесть месяцев).

27 ноября 2022 года на улице Свободы Наталья Украинская, управляя автомобилем Kia, столкнулась с трамваем, после чего выехала на тротуар и сбила мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске.

Пострадавшая женщина скончалась на месте. Ее четырехлетний сын умер в машине скорой помощи. Одиннадцатимесячная девочка выжила, но получила сотрясение мозга и другие травмы.

Экспертиза показала, что в крови Украинской в момент аварии были наркотики. Муж погибшей в ДТП женщины Имран Насардинов рассказал Telegram-каналу Shot, что согласен с приговором суда и простил Наталью Украинскую.

Александр Кислов

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