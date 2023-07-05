Объем инвестиций в КПО «Островский» могут увеличить до 10 млрд рублей

В среду, 5 июля, во время старта строительства комплекса переработки отходов «Островский» генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова сообщила, что финансирование в КПО «Островский» возрастет. По предварительным данным компании, объем инвестиций может достичь 10 млрд рублей.

По словам госпожи Горшковой, сейчас проходит Главгосэкспертиза, после которой можно будет определить точную сумму. Как сообщалось ранее, изменения цен связаны с учетом пересчета индекса цен.

«Ъ-СПб» писал, что КПО «Островский» в Ленинградской области получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Татьяна Князькова

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