МЧС предупреждает о сильных ливнях с градом в Челябинской области

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды 5 и 6 июля. Ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, местами крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха в ночь с 5 на 6 июля в средне по области составит +15,+20 градусов Цельсия. Днем 6 июля ожидается +28,+33 градуса. В южных районах Челябинской области 6 и 7 июля ожидается высокая пожарная опасность – IV класс горимости леса по региональной шкале.

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