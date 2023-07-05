На строительство глемпингов и круглогодичных бассейнов в Свердловской области выделили свыше 330 млн рублей

Из федерального бюджета на развитие туризма в Свердловской области направлено 590 млн руб., сообщила на пресс-конференции директор областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. Из них на создание туристического центра Екатеринбурга направлено 220 млн руб., 38 млн руб. — на проведение фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки).

По словам госпожи Тукановой, 332 млн руб. были выделены на грантовую поддержку предпринимателей. «Уже вчера наши победители конкурса стали получать средства на строительство глемпингов, кемпингов, крытых бассейнов круглогодичного типа, на создание туристических маршрутов, на приобретение туристского оборудования, снаряжения»,— рассказала она.

Госпожа Туканова добавила, что 20 проектов получили финансирование на создание модульных и капитальных средств размещения — рядом с перевалом Дятлова, на реке Чусовой и в других туристических местах. «На территории 14 муниципальных образований появится более 100 номеров в коллективных средствах размещения»,— сообщила она. В 2023 году в Свердловской области будут созданы шесть круглогодичных бассейнов.

По прогнозам Эльмиры Тукановой, за 2023 год Свердловскую область могут посетить более 3 млн туристов.

Алена Бормотова

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