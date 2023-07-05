13-летний подросток выпал из окна в Петербурге, спасаясь от домогательств родственника

Петербургская полиция проводит проверку в отношении 39-летнего местного жителя, заподозренного в домогательствах к племяннику. Ребенок, спасаясь от нетрезвого родственника, выпрыгнул из окна и попал в больницу.

Как сообщила «Фонтанка», инцидент произошел вечером во вторник, 4 июля. Простуженный мальчик остался со своим дядей наедине в квартире на улице Крупской, где нетрезвый родственник, по его словам, совершил действия сексуального характера в его отношении. Спасаясь от него, подросток выпрыгнул из окна первого этажа, повредив ногу.

Ранее судимого за кражи мужчину задержали до выяснения обстоятельств. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве. Его действиям в отношении ребенка дадут оценку следователи.

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