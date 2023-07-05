В Екатеринбурге зафиксировано рекордное число непроданных квартир в новостройках

В Екатеринбурге побит прежний рекорд по числу нереализованных квартир в новостройках. По данным платформы bnMAP.pro, в середине года число непроданных квартир на первичном рынке жилья уральской столицы превысило уровень в 50 тыс. квартир. Это на 70% выше, чем было в июне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Из 50 тысяч непроданных квартир лишь 2,6 тысячи - объекты, сданные в эксплуатацию. Остальные – находятся на разных стадиях строительства. Рост предложения происходит, как за счет запуска новых очередей, так и благодаря выходу на рынок новых проектов»,— говорится в сообщении платформы.

В июне представители платформы заявляли, что по количеству сделок рынок Екатеринбурга вернулся к пиковым показателям 2021 года. Это произошло из-за восстановления ипотечного спроса и программы «семейная ипотека», а также значительное расширение рыночного ассортимента.

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