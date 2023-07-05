Сотрудника астраханской колонии заподозрили в получении взятки от осужденного

Следственное управление СКР по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 8 — его подозревают в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии силовиков, подозреваемый в должности инспектора группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения с декабря 2022 по июль 2023 года проносил на территорию колонии запрещенные лекарственные препараты. За это фигурант получил мзду от одного из заключенных.

Сообщается, что деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и отделом собственной безопасности астраханского УФСИН.

Никита Маркелов