Суд арестовал экс-военкома Озерска на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему военному комиссару Озерска (Челябинская область) Владимиру Пичугину, подозреваемому в получении взяток. По ходатайству следователя он заключен под стражу сроком на два месяца, до 2 сентября. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда.

О задержании Владимира Пичугина сотрудниками ФСБ и военными контрразведчиками стало известно 28 июня. Военкома задержали с поличным. По данным источника в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. В доме военкома прошли обыски. В начале этой недели стало известно, что уже бывшего военного комиссара доставили в Екатеринбург для избрания меры пресечения.

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