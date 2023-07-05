В Адыгее прокуратура предотвратила вывод имущества застройщика стоимостью полмиллиарда рублей

Прокуратура Республики Адыгея (РА) выступила в суде в защиту прав граждан – дольщиков, которые взыскивают ущерб с застройщика-банкрота, в конкурсную массу возвращен участок стоимостью 500 млн руб., сообщает надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении застройщика по обвинению в многочисленных эпизодах мошенничества. Фамилия бизнесмена не названа. Обвинение полагает, что с 2012 года по 2014 год застройщик заключал предварительные договоры купли-продажи квартир, но не выполнил своих обязательств. В итоге потерпевшими по делу были признаны 680 семей. Арбитражный суд Адыгеи начал банкротство бизнесмена, покупатели установили свои требования в реестре, но застройщик попытался вывести имущество, чтобы избежать взыскания. В обход процедуры банкротства он обратился в суд общей юрисдикции и признал за собой право собственности на спорное имущество – участок под застройку кадастровой стоимостью 500 млн руб. Прокуратура Адыгеи оспорила это решение в Верховном суде РА, суд согласился с позицией прокуратуры, в итоге участок был возвращен в конкурную массу.

Анна Перова, Краснодар