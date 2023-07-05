За шесть месяцев 2023 года НЭВЗ нарастил выпуск техники на 4,4%

В первом полугодии 2023 года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) произвел 238 секций локомотивов разной составности, что на 4,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было выпущено 228 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

С января по июнь текущего года предприятие произвело 84 магистральных электровоза переменного тока. Шесть скоростных электровозов ЭП1М, предназначенных для вождения пассажирских составов из 24 вагонов, отправлены в депо Киров Горьковской дирекции тяги.

Три грузовых двухсекционных электровоза 2ЭС5К «Ермак» поступили в депо Абакан Красноярской дирекции тяги, еще 22 локомотива этой серии отправлены в депо Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги. Также 50 трехсекционных «Ермаков», которые способны вести грузовые поезда массой свыше 7 тыс. т, поставлены в депо Чита Забайкальской дирекции тяги для работы на БАМе и Транссибе. Три грузовых электровоза 4ЭС5К отправлены в депо Смоляниново Дальневосточной дирекции тяги.

Также еще 10 грузовых двухсекционных 2ЭС5К «Ермак» были поставлены на коммерческий рынок.

«Всего в 2023 году планируется поставить 19 электровозов серии 4ЭС5К «Ермак» и 113 электровозов 3ЭС5К для Российских железных дорог»,— цитирует пресс-служба правительства Ростовской области заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

В прошлом году предприятие произвело 88 магистральных электровозов переменного тока: шесть пассажирских односекционных ЭП1М, 24 грузовых двухсекционных 2ЭС5К «Ермак», 58 грузовых трехсекционных 3ЭС5К «Ермак».

Анастасия Назарова