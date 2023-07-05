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обновлено 15:40

Соликамск передаст на баланс края электросетевое имущество на 130,9 млн рублей

Администрация Соликамского городского округа внесла изменения в перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в собственность Пермского края. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте газеты «Соликамский рабочий».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из документа, в перечень включено 208 объектов. Это трансформаторные подстанции, распределительные пункты, воздушные линии и другое электросетевое имущество, а также земельные участки, предназначенные для размещения подстанций. Общая стоимость подготовленных к передаче активов составляет 130,9 млн руб.

Напомним, в декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, в том числе Соликамск, долгое время выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». В апреле депутаты Соликамской думы одобрили передачу электросетевого имущества на краевой уровень.

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