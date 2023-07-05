За год в Башкирии конкуренция за рабочие места снизилась почти в два раза

В июне текущего года в Башкирии уровень конкуренции среди соискателей опустился до 3,1 резюме на вакансию, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Это в 1,7 раза меньше, чем в июне 2022 года (5,3 резюме на одну вакансию).

Наиболее острый дефицит наблюдается в сфере автомобильного бизнеса (1,3 резюме на вакансию), розничной торговли (1,7), среди рабочего персонала (1,9), отмечено в сообщении.

В среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по ПФО — 2,8.

«Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес, — это долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой. Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников»,— прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Майя Иванова

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