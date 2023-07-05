Суд в Татарстане вынес приговор виновнику смертельного ДТП на паромной переправе

Верхнеуслонский райсуд Татарстана вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Казани. Его признали виновным в смертельной аварии на паромной переправе «Верхний Услон – Аракчино». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в сентябре 2021 года. Осужденный управлял самосвалом с песком, однако его машина из-за отказа тормозов наехала на легковую машину, которая ожидала паром на переправе, оба транспортных средства рухнули в воду. Осужденный выбрался, а другой водитель погиб на месте.

В итоге мужчине дали три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Сам он вину признал. Также он должен выплатить родственникам погибшего 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

"Ъ-Казань"