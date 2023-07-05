В Рыбинске мошенники ради денег увезли пенсионерку в соседний регион

В рыбинскую полицию поступило заявление о мошенничестве от 70-летней пенсионерки, у которой похитили 700 тыс. руб. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Полицией установлено, что пенсионерке позвонили неизвестные и убедили ее обналичить денежные средства и перевести их на «безопасные счета» для сохранности. Мошенники вызвали женщине такси в другой регион, где пострадавшая перевела около 700 тыс. руб. через банкомат на указанные счета.

Спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. СУ МУ МВД России «Рыбинское» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Алла Чижова