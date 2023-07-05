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Минздрав Удмуртии: детское инфекционное отделение горбольницы №3 в Ижевске не закроют

Детское инфекционное отделение городской больницы №3 в столице Удмуртии не планируют закрывать. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона, пишет Izhlife. Ранее соответствующая информация появилась в соцсетях.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вместе с тем учреждение действительно приостановит прием пациентов в плановом режиме, поскольку с 12 июля по 8 августа здесь пройдет профилактическая санитарная обработка. Затем отделение возобновит работу в штатном режиме. На данный период времени детей будут направлять в детское отделение Республиканской инфекционной больницы.

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