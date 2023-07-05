Великобритания вывела из-под санкций краснодарского поставщика автозапчастей

Великобритания исключила из санкционного списка в отношении Мьянмы краснодарское ООО «Торговый дом "Синс Авиа"», следует из списка, опубликованного на сайте британского правительства. По каким причинам сняли ограничения, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Обновленный список находящихся под ограничениями лиц был опубликован 5 июля на сайте британского правительства. Теперь в нем 34 физических лица и 26 юридических.

Санкции в отношении краснодарской компании были введены в июне 2022 года из-за якобы поставки запчастей и техобслуживания самолетов для Вооруженных сил Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом "Синс Авиа"» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Директором является Евгений Федотов. Компания занимается производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. В 2022 году выручка компании составила 71,9 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. На сайте компании отмечается, что она является поставщиком авиазапчастей, агрегатов и наземного оборудования. Также она ремонтирует вертолеты серии МИ и КА, как на территории РФ, так и за рубежом.

Татьяна Ручкина

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