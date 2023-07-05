Великобритания вывела из-под санкций краснодарского поставщика автозапчастей

Великобритания исключила из санкционного списка в отношении Мьянмы краснодарское ООО «Торговый дом "Синс Авиа"», следует из списка, опубликованного на сайте британского правительства. По каким причинам сняли ограничения, не уточняется.
Фото: loon.site
Обновленный список находящихся под ограничениями лиц был опубликован 5 июля на сайте британского правительства. Теперь в нем 34 физических лица и 26 юридических.
Санкции в отношении краснодарской компании были введены в июне 2022 года из-за якобы поставки запчастей и техобслуживания самолетов для Вооруженных сил Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом "Синс Авиа"» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Директором является Евгений Федотов. Компания занимается производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. В 2022 году выручка компании составила 71,9 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. На сайте компании отмечается, что она является поставщиком авиазапчастей, агрегатов и наземного оборудования. Также она ремонтирует вертолеты серии МИ и КА, как на территории РФ, так и за рубежом.
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