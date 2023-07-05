Двое детей и 18 взрослых заболели клещевым энцефалитом в Удмуртии

В Удмуртии по данным на 4 июля зарегистрировали 20 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в числе пострадавших двое детей. Это на 25% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Все заболевшие не ставили вакцины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В целом по Удмуртии в больницы из-за укусов клещей 11,05 тыс. человек. Это на 25% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Привито от клещевого вирусного энцефалита 106,4 тыс. человек, что составляет 92% от плана.