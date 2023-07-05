Три многоквартирных дома могут построить у станции «Варя» в Нижнем Новгороде

В границах улиц Гвардейцев — Коминтерна — Страж Революции в Московском районе могут возвести три многоквартирных дома высотой 17 этажей каждый. Об этом пишет портал о недвижимости GiperNN со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

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Площадь предполагаемой застройки составляет 11,3 га. Проект жилого комплекса разработала мастерская архитекторов Пестова и Попова по заказу ООО «Волговятстрой инвест» (ВВС, построил три дома в Нижнем Новгороде).

Согласно проекту, два дома будут примыкать друг другу, один расположится с другой стороны внутреннего двора. Общая площадь жилья составит 30,8 тыс. кв. м.

Общественные обсуждения по планировке территории возможной застройки проходят до 10 июля. Документы доступны по будням в здании администрации Московского района на улице Березовской, 100.