У жителя Казани в машине нашли мармеладных мишек с наркотиками

Полицейские Казани обнаружили у водителя мармеладные мишки с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Родина. Полицейские нашли запрещенные вещества у водителя в ходе осмотра автомобиля. Общий вес наркотиков составил 730 гр. Все они были изъяты у задержанного.

Самого водителя взяли под административный арест за нарушение по статье «Неповиновение законному требованию полиции», поскольку он сопротивлялся при досмотре. Ему грозит уголовное дело за перевозку и хранение запрещенных веществ.

"Ъ-Казань"