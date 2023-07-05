В Кстове отменили результаты незаконных проверок компаний

Прокуратура отменила постановления начальника Кстовского отдела региональной Госжилинспекции (ГЖИ) о привлечении предприятий к административной ответственности по результатам проверок. Ведомство сочло их незаконными, сообщили в пресс-службе.

Установлено, что перед проверками ГЖИ не вносила сведения о них в единый реестр контроля, как того требует законодательство.

Прокуратура внесла представление руководителю региональной ГЖИ Игорю Сербулу. Двое сотрудников инспекции привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства»).

Елена Ковалева