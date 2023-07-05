Следователи проверяют петербургского перевозчика, на чьем теплоходе ребенок ударился головой

Следственный отдел СКР на транспорте по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту травмирования восьмилетнего ребенка на прогулочном теплоходе «Астра». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 4 июля в районе Биржевого моста. При неуточненных обстоятельствах мальчик, находясь с матерью на нижней палубе судна, ударился головой об окно и получил ушиб. Ребенку потребовалась медицинская помощь в стационаре.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Устанавливаются все детали произошедшего.

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