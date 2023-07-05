«Металлург» покидает форвард Филипп Майе

Хоккейный клуб «Металлург» покидает нападающий Филипп Майе. Он принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге и подписал контракт с «Монреалем», сообщают в магнитогорской команде.

30-летний Филипп Майе — уроженец Канады. В Северной Америке выступал за Washington Capitals. В КХЛ дебютировал в составе «Металлурга», где провел два сезона.

«В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ. Так и получилось. Филипп пошел на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки», — комментирует спортивный директор «Металлурга» Сергея Гомоляко.

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