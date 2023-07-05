Новикомбанк взыскивает с «Нефтегазинжиниринг» более 100 млн рублей

Новикомбанк направил в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с уфимского ООО «Научно-производственное предприятие “Нефтегазинжиниринг”» 103 млн руб. Суть исковых требований неизвестна. Третье лицо — Агентство малого и среднего предпринимательства Башкирии. Ближайшее судебное заседание назначено на 8 августа.

ООО «Научно-производственное предприятие “Нефтегазинжиниринг”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2003 года. Принадлежит Айдару Насибуллину. Уставный капитал — 35 млн руб. Предприятие специализируется на проектировании объектов нефтегазовой отрасли, строительно-монтажных работах, изготовлении и поставке оборудования и так далее. В 2022 году при выручке 829,3 млн руб. чистая прибыль составила 8,14 млн руб.

Олег Вахитов

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