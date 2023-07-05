В Татарстане введут штрафы до 500 тысяч рублей за полеты беспилотников

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил добавить в КоАП Татарстана новую ст. 2.21 — несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Этот режим был введен в Татарстане указом президента РФ Владимира Путина с октября 2022 года, который дал главе региона дополнительный полномочия в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Рустам Минниханов в рамках этого режима в ноябре прошлого года ввел запрет на использование беспилотников в республике.

За нарушение этой нормы господин Нафиков предлагает штрафовать граждан в размере от 1-4 тыс. рублей, должностных лиц — 15-40 тыс. руб., юридических лиц — 200-300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для организаций — до 500 тыс. руб.

Согласно законопроекту, протоколы об административных правонарушениях смогут составлять чиновники министерства транспорта, министерства экологии и МЧС Татарстана. Сами дела будут рассматривать мировые суды.

Законопроект внесен в Госсовет Татарстана и находится на рассмотрении комитета по законности и правопорядку.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"