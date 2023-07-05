В Новосибирске суд разрешил медперсоналу вернуться в опечатанное здание клиники

Новосибирский арбитражный суд приостановил выселение клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») судебными приставами из здания, которое медицинская организация занимала с 2019 года. Об этом рассказала помощник руководителя клиники Светлана Дроздова. По ее словам, суд удовлетворил ходатайство клиники о предоставлении отсрочки и приостановил все действия по исполнительному производству до 30 октября.

«Решение вступило в силу и подлежит немедленному исполнению», — сказала госпожа Дроздова.

Как писал «Ъ-Сибирь», по данным медиков, рано утром 3 июля судебные приставы блокировали клинику. Персонал и пациентов заставили покинуть помещение стационара, а лежачих больных силовики сами вынесли на носилках на улицу.

В региональном управлении ФССП сообщили, что выполнили решение суда об освобождении помещения должником. Выселения клиники через суд добивался собственник здания, требуя выплаты долга в 23 млн руб. по договору аренды. Руководство медучреждения предъявило ему встречный иск на 70 млн руб., которые были вложены в ремонт помещений клиники.

Илья Николаев