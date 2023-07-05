Прокурор просит пять лет колонии организатору тренинга, где пострадал челябинский школьник

В Центральном районном суде Челябинска прошли прения сторон по уголовному делу директора ООО «Опыт и молодость», обвиняемой оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Государственный обвинитель просил суд приговорить фигурантку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, челябинка проводила психологические тренинги, предусматривающие выполнение упражнений на игровом оборудовании, в помещениях дома на улице Худякова. В августе 2020 года 12-летний мальчик, находясь на веревке, закрепленной на детской спортивной площадке между деревьями на высоте не менее 1,4 м, потерял равновесие и упал спиной вниз на необорудованную твердую поверхность. По версии следствия, ребенка не проинструктировали о технике безопасности, он не имел защитного и страховочного оборудования. В результате падения школьник сломал позвоночник, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Подсудимая свою вину не признает. Оглашение приговора состоится 10 июля.

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