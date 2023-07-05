Компания «Ростовский бройлер» стала владельцем двух птицефабрик на Кубани

Компания «Ростовский бройлер» стала владельцем птицефабрик «Птицефабрика Уманская» и Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция в Ленинградском районе Краснодарского края. Сведения об этом опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба птицефабрики «Первомайская ИПС» Фото: пресс-служба птицефабрики «Первомайская ИПС»

Первомайская ИПС была зарегистрирована в 1993 году в станице Крыловской Ленинградского района. Разведение сельскохозяйственной птицы является основным видом деятельности предприятия. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 113,5 млн руб. Ранее организация принадлежала Олегу (54,5% доли в УК) и Людмиле (45,5%) Владимировым.

Компания ООО «Уманская птицефабрика» была зарегистрирована в 2015 году в хуторе Западный Ленинградского района. Разведение сельскохозяйственной птицы также является основным видом деятельности предприятия. По итогам прошлого года выручка организации составила 7,5 млн руб., чистая прибыль — 102 тыс. руб. Ранее предприятие принадлежало Людмиле Владимировой.

Птицеводческий комплекс «Ростовский бройлер» зарегистрирован в 2021 году в Семикаракорском районе Ростовской области. Компания занимается разведением птицы. ООО «Ставропольский бройлер» (99% доли в УК) и Виктор Нарузов (1%) являются совладельцами компании. В прошлом году выручка организации составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль — 370,7 млн руб.

Анастасия Донскова

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