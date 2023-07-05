«Сочи Парк» инвестирует более 3,5 млрд рублей в строительство новых аттракционов

Тематический парк развлечений «Сочи Парк» инвестирует более 3,5 млрд руб. в строительство пяти новых аттракционов. Об этом рассказала генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Сочи-Парк» Фото: пресс-служба АО «Сочи-Парк»

«В июне мы запустили водную горку "Морская царевна". В ближайшие три года у нас появятся еще пять уникальных развлечений, на открытие которых будет потрачено 3,5 млрд руб. Мы не просто ставим аттракционы, мы делаем уникальную тематизацию, рассказываем захватывающую историю»,— отметила госпожа Кузнецова.

По ее словам, уже в следующем году на территории парка заработают два семейных аттракциона — «Соловей-Разбойник» и «Богатырская застава». В настоящий момент началась подготовка территории под них.

«Сочи Парк» — тематический парк развлечений в Сириусе. Расположен на территории Имеретинской низменности. Принадлежит АО «Сочи парк». Идея парка основана на культурном и историческом богатстве России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Сочи парк» зарегистрировано в 1999 году. Чистая прибыль общества в 2022 году составила 673,5 млн руб.

Наталья Решетняк

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