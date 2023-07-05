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обновлено 13:57

Пассажиропоток аэропорта Перми вырос на 28%

С начала 2023 года аэропорт Большое Савино обслужил 917 477 человек, что на 28% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 46% и составил более 72 тыс. пассажиров. Значительное влияние на положительные результаты в этом сегменте оказали регулярные и чартерные рейсы в Анталью — более 42 тыс. пассажиров, тогда как в 2022 году пассажиропоток на турецкий курорт составил около 15 тыс. пассажиров.

На внутренних авиалиниях за шесть месяцев 2023 года аэропорт Перми обслужил более 845 тыс. человек, что на 27% больше показателя прошлого года. Положительной динамики внутренних перелетов, кроме московских рейсов (+9,5%), придали полеты в Сочи (+40%), Минеральные Воды (+36%) и Санкт-Петербург (+20%).

По итогам июня 2023 года аэропорт обслужил более 211 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока в первом месяце лета составил 23% относительно аналогичного периода прошлого года. На внутренних авиалиниях, по итогам июня, аэропорт обслужил более 180 тыс. пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 13,9% относительно июня 2022 года. Увеличение международного пассажиропотока в июне 2023 года составило 144,6% в сравнении с прошлым годом. За первый месяц лета 2023 года международными рейсами было перевезено более 30 тыс. пассажиров.

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