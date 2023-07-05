«Мы используем все возможности, чтобы помочь юным матерям»

Государственный Совет-Хасэ Адыгеи в конце июня принял поправки в региональный закон о порядке и условиях вступления в брак жителей республики в возрасте от 14 до 16 лет. Некоторые пользователи соцсетей восприняли это, как решение о снижении брачного возраста. Начальник УЗАГС Адыгеи Лариса Волчановская, участвовавшая в разработке поправок, считает, что документ ужесточил ранее предъявлявшиеся к юным женихам и невестам требования.



Лариса Волчановская

Фото: предоставлено автором

«Закон Адыгеи "О порядке и условиях вступления в брак граждан Российской Федерации в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо преимущественно проживающих на территории Республики Адыгея" действует еще с 1998 года. Его принятием законодатели республики реализовали полномочия, предоставленные Семейным кодексом, на регулирование вопросов вступления в брак в исключительных случаях (когда девушка уже родила ребенка либо находится на сроке беременности от 12 недель). В РФ 21 регион принял подобные нормативные акты.

Следует сказать, речь идет действительно об исключительных случаях: у нас в республике таких браков регистрируется по два-три в год. Но мы, разработчики документа, считаем, что нужно не отворачиваться от таких проблемных ситуаций, а максимально использовать все имеющиеся возможности, чтобы помочь юным матерям, уже фактически образовавшейся семье, и защитить их.

Действующий закон прежде всего исходит из необходимости помочь девушке оформить отношения вовремя, раз так уж получилось, и не бегать впоследствии по судам, доказывая отцовство. Возможность вступить в брак важна и для юношей, достигших 16 лет и оказавшихся в такой ситуации, так как брак может стать смягчающим обстоятельством при уголовном преследовании за вступление в половую связь с несовершеннолетней. А по нашей практике, до настоящего времени все молодые люди, достигшие возраста уголовной ответственности (16 лет) и подающие заявления на вступление в брак по таким исключительным обстоятельствам, стопроцентно привлекались правоохранительными органами.

Эта проблема последствий ранних отношений есть везде. Просто она не везде озвучивается. Мы же считаем, что нужно ею заниматься и выявлять такие случаи. Вместо того, чтобы молодые прятались от уголовной ответственности, лучше пусть они заключают брак и находятся в русле закона. Кроме того, замужнее положение девушки с признанным отцовством решает впоследствии проблему с требованием алиментов.

Вместе с тем в ходе реализации этого закона мы увидели лазейки, которыми пытаются воспользоваться некоторые молодые люди. Поэтому мы решили дополнительно урегулировать такие моменты.

В частности, у нас появились случаи, когда для того, чтобы оформить брак в возрасте до 16 лет, некоторые девушки переезжали в Адыгею из других регионов. Чтобы законодательством нашего региона не пользовались для обхода законов РФ и законов других субъектов, мы установили так называемый ценз оседлости, согласно которому лица, подающие заявление на вступление в брак, должны иметь регистрацию на территории республики не менее пяти лет.

Также нам приходилось сталкиваться с подложными справками о беременности, поэтому мы внесли в закон поправку, согласно которой такая справка должна быть комиссионной, подписанной тремя врачами. Мы считаем, что коррумпировать троих врачей гораздо проблематичнее, чем одного.

А кроме того, мы уточнили в законе, что регистрировать браки в связи с такими исключительными обстоятельствами можно только в том случае, если и жених, и невеста находятся в возрасте 14–16 лет, чтобы избежать явных возрастных мезальянсов. Требование о согласии родителей жениха и невесты было в законе и ранее.

При этом следует отметить, что, согласно статистике наших ЗАГСов, пока ни одна из таких семей, заключивших брак в юном возрасте в подобных исключительных обстоятельствах, не распалась».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram