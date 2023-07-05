Содержание территорий возле зданий министерств и правительства Башкирии обойдется в 24 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии определилось с подрядчиком содержания прилегающих территорий республиканских органов исполнительной власти и текущего ремонта элементов благоустройства, следует из сообщения на сайте госзакупок. Контракт стоимостью 24 млн руб. заключен с ООО «Технострой».

По условиям торгов, подрядчик должен содержать территории рядом со зданиями минздрава на улице Тукаева, минкульта на Революционной, минобрнауки на Театральной, минземимущества на Цюрупы, минприроды на Ленина, минпрома на Маркса, а также сквер имени Зии Нуриева возле Дома республики и земельный участок на проспекте Салавата Юлаева до 30 июня 2024 года. В обязанности «Техностроя» входит мытье деревьев и обрезка их крон, уход за кустарниками, газонами, мытье урн, скамеек и так далее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Технострой» зарегистрировано в декабре 2021 года в Уфе. Компания занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Владельцем является Динар Валиахметов. В 2022 году выручка составила 64,5 млн руб., чистая прибыль — 8,6 млн руб.

Майя Иванова

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