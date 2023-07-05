Московская компания оснастит пункт пропуска «Бугристое» системой электронной очереди

Челябинский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» заключил контракт с ООО «Телекомсп» (Москва) на оснащение автомобильного пункта пропуска «Бугристое» системой резервирования времени пересечения государственной границы грузовым транспортом. Стоимость контракта составила 144,9 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Московская компания стала победителем объявленных 21 июня торгов, предложив наименьшую цену контракта. Начальная стоимость составляла 147,1 млн руб. Всего заявки направили две организации.

По условиям контракта, работа по внедрению комплекса инженерно-технического обеспечения контроля очередности проезда грузовиков в пункте пропуска будет выполняться в два этапа. До 1 августа необходимо разработать и согласовать техническую документацию, поставить и смонтировать систему, выполнить пуско-наладку. На втором этапе – до 1 марта 2024 года запланировано проведение опытной эксплуатации системы.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Телекомсп» было зарегистрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности – «в области связи на базе проводных технологий». 40% уставного капитала компании принадлежит ООО «Лайт порт» (Санкт-Петербург), 30% Александру Пеикину, по 15% - Андрею Николаеву и Сергею Солодову. В 2022 году выручка компании составила 147,2 млн руб., чистая прибыль – 4,9 млн.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле этого года правительство РФ определило три автомобильных пункта пропуска, где с 1 сентября начнет действовать система электронной очереди для проезда грузового транспорта. Это «Забайкальск» на границе с Китаем, «Чернышевское» на границе с Литвой и «Бугристое» на российско-казахстанской границе в Челябинской области.

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