В ТРЦ «Галерея-Краснодар» вместо «Киномакса» откроют новый кинозал

В сентябре 2023 года ООО «Каро Фильм Менеджмент» (киносеть «Каро») откроет кинотеатр на 1 тыс. мест в ТРЦ «Галерея-Краснодар», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В мультиплексе будет восемь кинозалов, кинобар самообслуживания и автоматизированная система покупки билетов.

Киносеть «Каро» основана в 1997 году, в настоящий момент управляет 31 современным мегаплексом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени.

В марте 2022 года в ТРЦ «Галерея-Краснодар» после 11 лет работы закрылся кинотеатр «Киномакс». Директор кинотеатра Ольга Назаренко отметила, что закрытие связано с тем, что ТРЦ не предоставил льготу. В киноцентре работали восемь кинозалов, включая цифровой, который позволяет показывать фильмы в формате 3D, а также демонстрировать на большом экране телетрансляции (например, футбольных матчей) и проводить прямые телемосты.

Подробнее — в материале «Аренда не влезла в кадр».

Наталья Решетняк

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