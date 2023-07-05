Троих руководителей УФСИН Крыма задержали по подозрению в получении взяток от петербурженки

Трое высокопоставленных сотрудника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю задержаны по подозрению в получении взяток от петербургской предпринимательницы. Об этом 5 июля рассказали в пресс-службе Следкома.

Как заявили в ведомстве, речь идет о первом заместителе начальника УФСИН по Крыму, исполняющем обязанности начальника СИЗО-2 и заместителе начальника СИЗО-1.

По данным следствия, с 2022 года петербургская компания доставляла посылки содержащимся в следственных изоляторах. Директор фирмы создала интернет-магазин для заключенных, где они могли приобрести необходимые товары. Трое сотрудников УФСИН при этом якобы принимали посылки без досмотра в обмен на взятки.

Первый заместитель начальника УФСИН по Республике Крым и создательница магазина задержаны в Петербурге. В местах их жительства организованы обыски, сейчас их этапируют в Симферополь. Двоих других сотрудников службы задержали в Симферополе, у них также проведены обыски. СК РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело по статье о получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

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